Türk Hekimler, Ameliyatsız Kalp Hastalığı Tekniği Geliştirdi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Girişimsel Kardiyoloji biriminde geliştirilen ve pulmoner kapak darlığı hastalarını ameliyattan kurtaran "Kılıç Tekniği" yöntemi Dünya Yapısal Kalp Hastalıkları Kongresi'nde de kabul gördü.Kılıç Tekniği yöntemi, KOÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı İnvazif Kardiyoloji Araştırma ve Uygulama Birimi'nde görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Teoman Kılıç, Prof. Dr. Tayfun Şahin, Dr. İrem Karaüzüm, Dr. Şenol Coşkun, Dr. Burak Acar ve Dr. Kurtuluş Karaüzüm'den oluşan bir ekip tarafından geliştirildi.İsmini, geliştiren Teoman Kılıç'tan alan yöntem, önemli kardiyoloji dergilerinden "Texas Heart Institute Journal"de yayınlandı. Tedavinin uygulandığı hastalık olan pulmoner kapak darlığı, erişkenlerde görülüyor ve doğumsal kalp hastalıklardan bir tanesi olarak adlandırılıyor.Türkiye'den ve yurt dışından birçok hastanın merkezlerine başvurduğunu aktaran Kılıç "İleri ciddi derecede aort kapak darlığı olan ve açık cerrahi için yüksek risk taşıyan hastalarda transkateter yöntemle açık ameliyat uygulamadan anjiyo laboratuvarında aort kapak takılması (TAVI yöntemi) işlemini gerçekleştiriyoruz. Özellikle ciddi ileri evre mitral yetersizliği olan hastalarda mitral mandallama tedavisi (Mitraclip), daha önce mekanik ve biyoprotez kapak takılmış ancak bu kapakların etrafında delik oluşmuş (Paravalvuler kaçak) olan hastalarda uyguladığımız 'paravalvuler kaçak kapatılması' işlemleri ve özellikle erişkinlerde kalp içi deliklerin açık ameliyatsız yöntemlerle kapatılması konusunda da ülkemizde önemli bir merkez konumundayız." dedi.