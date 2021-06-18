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Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak - Son Dakika

Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak

18.06.2021 14:54
Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak, System.String[]

Branşlarında uzman Türk hekimler, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılan bölgede yer alan Çobanbey, Bab ve Azez ilçesindeki hastanelerde Suriyeli doktorla birlikte ameliyata girerek tecrübelerini aktaracak.

Branşlarında uzman Türk hekimler, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılan bölgede yer alan Çobanbey, Bab ve Azez ilçesindeki hastanelerde Suriyeli doktorla birlikte ameliyata girerek tecrübelerini aktaracak.

"Özgür Suriye 2. Cerrahi Günleri" kapsamında 2 gün sürecek programda Türk ve Suriyeli doktorlar; Çobanbey Hastanesi, Azez Vatan Hastanesi ve Bab Hastanesinde çeşitli branşlarda 54 ameliyata girecek.

Genel cerrahi, üroloji, beyin ve sinir cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, çocuk cerrahi, kulak burun boğaz, göz, plastik ve rekonstrüktif cerrahi branşlarında yapılması planlanan ameliyatlar bugün başladı.

AA, Türk ve Suriyeli hekimlerin birlikte girdiği ameliyatları görüntüledi.

Azez Hastanesinde sağlık danışmanı olarak görev yapan Doktor Ökkeş Yılmaz Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli doktorların, Türkiye'den gelen uzman Türk hekimleriyle ortak ameliyatlar yapacaklarını söyledi.

Çınar, "İkincisi düzenlenen 'Özgür Suriye Cerrahi Günleri' kapsamında Türk ve Suriyeli hekimler bilgi paylaşımında bulunacaklar. Birbirlerine teknik destek verecekler." dedi.

Suriye'de tecrübelerini paylaşan Ortopedi Uzmanı Ahmet Burak Bilekli ise Suriyeli doktorlarla ameliyata gireceklerini belirterek "Suriyeli kız çocuğunun gelişimsel kalça çıkığı nedeniyle Suriyeli doktorlarımızla ortak operasyon yapacağız." dedi.

Azez Hastanesinde görevli Suriyeli acil tıp doktoru Yasin Alluş da Türk ve Suriyeli hekimlerle ikinci defa tecrübe paylaşımında bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Alluş; tecrübelerini, sağlık alanındaki bilgilerini paylaşıp, Suriyeli hastaların yurtlarında tedavi olmasını sağlamak ve Türk hastanelerine sevk edilmesini en aza indirmek gayretinde olduklarını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Türk hekimlerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kanser hastası Üm Ali, "Azez Hastanesine geldiğimde Türk hekimler beni çok iyi karşıladı. Ameliyatım, Türkiye'ye gönderilmeden kendi topraklarımızda yapılacak. Türk ve Suriyeli hekimlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kalça kırığı ameliyatı olarak platin takılacak Üm Ahmed ise "Maddi durumunum kötü. Para vererek ameliyat olacağımı zannediyordum. Azez Hastanesinde ücretsiz tedavi olacağımı duyduğumda çok mutlu oldum. Platin takılacak. Türk ve Suriyeli hekimler çok ilgilendiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Türk ve Suriyeli hekimler, Aralık 2020'de "Özgür Suriye 1. Cerrahi Günleri" kapsamında bir araya gelerek 40 başarılı ameliyata imza atmıştı.

Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak
Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak
Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak
Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak
Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk hekimler Suriye'de tecrübelerini paylaşacak - Son Dakika


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