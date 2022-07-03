Türk hekimlerden Özbek sağlık çalışanlarına eğitim - Son Dakika
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Türk hekimlerden Özbek sağlık çalışanlarına eğitim

03.07.2022 09:30
Türk hekimlerden Özbek sağlık çalışanlarına eğitim

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen hastane başhekimleri, doktor, hemşire ve sağlık personeline Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmeti uygulamalarına yönelik eğitim verildi.

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen hastane başhekimleri, doktor, hemşire ve sağlık personeline Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmeti uygulamalarına yönelik eğitim verildi.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşliğin pekiştirilmesi, sağlık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen eylem planı kapsamında Özbekistan'da görev yapan hastane başhekimleri, doktor, hemşire ve sağlık personelleri Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen eğitim programlarına katıldı.

İki hafta süren eğitimlerde, sağlık hizmeti sunumuna yönelik uygulamalar hakkında bilgi aktarıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel ile Şehir Hastanesi bünyesindeki hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve yöneticileri, eğitim programının kapanışında Özbekistanlı sağlık çalışanlarına eğitim sertifikalarını takdim etti.

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Kaynak: AA

Ankara Şehir Hastanesi, Şehir Hastanesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk hekimlerden Özbek sağlık çalışanlarına eğitim - Son Dakika

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