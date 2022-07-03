Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel ile Şehir Hastanesi bünyesindeki hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve yöneticileri, eğitim programının kapanışında Özbekistanlı sağlık çalışanlarına eğitim sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Türk hekimlerden Özbek sağlık çalışanlarına eğitim - Son Dakika

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