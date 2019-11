Türk hekimlerden Rus cerrahlara karaciğer nakli eğitimi

Karaciğer naklinde dünyada önemli bir merkez durumunda bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde, Rusya'dan gelen cerrahlara eğitim verildi.

Karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi, nakillerin yanı sıra eğitim çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumlarının dünyada önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Enstitüde 12 Haziran'da 10 ayrı ameliyathanede 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen ve 13 saat süren operasyonlarda canlıdan canlıya aynı anda 5 karaciğer naklini başarıyla yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, böylece kapasitelerini tam olarak gördüklerini ifade etti.

Yılmaz, ameliyatların amacının enstitünün fiziki koşulları, tıbbi teçhizat ve akademik gücünü göstermek olduğunu dile getirerek, "Bir de ülkemizdeki çapraz nakillere hazırlanmak, 3'lü, 4'lü çapraz nakillerin dünyada yapılabileceği tek yerin Malatya olduğunu göstermekti. Enstitümüz devletimizin sağladığı olanaklarla, akademik kadroyla son derece donanımlı bir merkez ve iyi bir konumda." diye konuştu.

Rusya'dan karaciğer nakli konusunda eğitim almak için sağlık çalışanlarının geldiğine işaret eden Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Moskova'dan ve ismini sayamadığım bazı şehirlerden eğitim için geldiler. 15 gün boyunca canlı vericili karaciğer nakliyle ilgili eğitim iş birliği veya operasyonlara yönelik iş birliği gibi birtakım çalışmalarımız olacak. Rusya'ya da karaciğer nakli konusunda faydalı yardımlarımızın olacağını düşünüyorum. Rusya'dan gelen cerrah arkadaşlarımız ameliyatlara giriyor, ameliyat öncesi ve sonrası her aşamada bulunuyorlar. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Tüm derslerimize katılıyorlar. Karaciğer nakliyle ilgili eğitim son derece uzun, zor ve meşakkatli."

Yılmaz, "Daha önce Azerbeycan, Almanya, Polonya, Pakistan ve daha sayamayacağım birçok ülkeden eğitim için doktor arkadaşlarımız geldi. Enstitümüzün özelliği sadece karaciğerle ilgili ameliyat yapmak değil bilime de katkı sağlamak. Bu amaçla enstitü kuruldu ve araştırma laboratuvarları hazırlandı. Karaciğer nakli konusunda en yeni, insanlığa faydalı bilimsel verileri ortaya koymak ve insanlığın önünü açmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Doktorlarımızın burada eğitim görmesini istiyoruz"

Rusya'nın Sibirya bölgesi Krasnoyarsk kentindeki Federal Scientific Slinical Senter Of FMBA hastanesinin müdür temsilcisi olarak kente gelen Vostrikova Anastasia Aleksandrovna ise iki ülkeden doktorların bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmasını istediklerini söyledi.

Aleksandrovna, "Rusya'ya döndüğümde kliniğimizdeki doktorlara buradaki üst seviye teknolojiyi, Sezai hoca ve arkadaşlarının zorluklara bakmadan üst seviyede çalıştıklarını anlatacağım. Karaciğer nakillerinde yeni olduğumuz için doktorlarımızın burada eğitim görmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eğitim amaçlı tekrar gelmeyi düşünüyoruz"

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinden Head Of The Surgical Departmant Of Organ Transplantation Volga Distric Medical Center of FMBA hastanesinin birim yöneticisi ve cerrah Vasemin Sergey Andreevich de hastanelerinde karaciğer, böbrek ve safra kesesi alanlarında organ nakli yaptıklarını dile getirdi.

Andreevich, şöyle devam etti:

"Eskiden Türkiye'yi turizmden biliyorduk. Şu an organ naklinde Türkiye, lider listelerinde önde giden ülkelerden. Gelmeden önce beklentilerim vardı ama buraya gelince beklentilerim üst seviyeye çıktı. Beklentilerimin üstünde bir yönetim ve organ nakli gördük. Buradaki ilk eğitimimiz 10 gün sürecek ancak kesinlikle daha sonra tekrarını istiyoruz. Anlaşmasını yapmaktayız. Çünkü buradan alacağımız tecrübeyi 10 güne sığdıramayız."

Moskava Burnazyan Federal Medical Biophysical Center hastanesinde cerrah Zakhlevny Artur Igorevich, hastanenin organ nakli merkezi yöneticisini temsilen enstitüye geldiğini belirtti.

Türk cerrahlarla ortak çalışmak istediklerini vurgulayan Igorevich, "Karaciğer nakillerindeki ince damarlar tekniği, bağlanması nasıl yapılıyor? O teknik bizi çok olumlu etkiledi. Bunu daha önce görmemiştik, çok ince bir çalışmaydı." şeklinde konuştu.