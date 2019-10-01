Son Dakika Haberleri: Türk hekimlerden Suriye'de tedavi hizmeti
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Türk hekimlerden Suriye'de tedavi hizmeti

1 saat önce

Türk hekimler, Suriye'nin Azez ilçesinde bir yetimhane ile akıl ve ruh sağlığı merkezinde sağlık hizmeti verdi.

Türk hekimlerden Suriye'de tedavi hizmeti, System.String[]

Türk hekimler, Suriye'nin Azez ilçesinde bir yetimhane ile akıl ve ruh sağlığı merkezinde sağlık hizmeti verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği (AİD) ve Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, Halep'e bağlı Azez ilçesinde diş tedavisi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda üç Türk diş hekimi ve bir pratisyen doktor, Azez Yetimhanesi ve Azez Akıl ve Ruh Sağlığı merkezinde gerçekleşen diş taramasında belirlenen 120 yetim çocuğun ve 25 akıl hastasının tedavilerini sağladı.

Konya AİD Uluslararası Doktorlar Birliğinden Diş Hekimi Mustafa Çağıran, yaptığı konuşmada, "Konya AİD ailesi olarak Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek için, basit diş tedavileri için dolgu gibi hizmetler sunmak için buraya geldik. Şu an Azez'deki akıl hastanesinde bulunan hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Çekim dolgu gibi işlemlerle halkın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Çağıran, "Türkiyeli doktorlar olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Burada yardım etmek için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz." dedi.

Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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