Türk hentbol dünyasından, Amerika Hentbol Ligi'ne transfer!

Hentbole erken yaşta gönül veren Murat Güder, ulusal ve uluslararası alanda birçok önemli başarıya imza atmış, ülkemizin önemli milli sporcularından biri.



30 yıllık spor hayatında, ulusal hentbol A takımlarında görev almanın yanı sıra, 22 yıl milli takımda görev alarak birçok dünya şampiyonluğunda da Milli takımın başarısının mimarlarından olmuştur.



İzmir Büyük Şehir Belediye Spor kulübü kaptanlığı sırasında, 30 yıllık kulüp tarihinde başarılı performansı ile ilk şampiyonluğu kazanmalarını sağlayan Güder, İzmir Büyük Şehir Belediye Spor kulübündeki başarısı sayesinde ligin önemli takımlarından Göztepe spor kulübünün parçası olmuştu.



Takım kaptanı olarak görev aldığı Göztepe spor kulübünün şampiyonluklarına katkısının yanı sıra, 27 maç da namağlubiyetlik unvanını kulübüne kazandıran isimlerden biriydi. Aynı zamanda attığı goller ile 'Gol Kralı' seçilerek, Göztepe Kulübunun bu unvanı alan ilk oyuncusu olarak kulüp tarihine adını yazdırmıştı.



Güder, görev aldığı Türkiye'nin önemli takımlarından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hentbol takımının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunan ve ligde öne çıkmasını sağlayan oyunculardan biri de olmuştu.



Attığı gollerle ve son dakika taktiksel çözümleri ile takımın kaptanlık görevini üstlenmiş, ilk kez bir Türk takımının katılmaya hak kazandığı Avrupa Challenge çeyrek finallerinde, gösterdiği üstün performans ile bir maçta en çok gol atan oyuncu unvanını almaya hak kazanarak, ödüle layık görülmüştür.



Güder, sporu hayatının merkezine koyarak disiplinli çalışması ve örnek sporcu kimliği ile birçok gence de yol gösterici olmuştur.



Sosyal sorumluluk bilinci ile Güder son olarak otizmli çocuklar ile çalışarak, özel yeteneklerine spor ile pozitif bir katkıda bulunmayı amaçlamıştır.