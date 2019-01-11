Türk Heyeti ABD'ye Gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet, 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet, 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki heyet, Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu toplantıları çerçevesinde 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek. Heyetin ABD'deki temaslarında Suriye, FETÖ ve PKK ile mücadele gibi konuların da ele alınması bekleniyor.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın yer aldığı ABD heyeti, 7-8 Ocak'ta Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

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