Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel... - Son Dakika

Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel...

19 dakika önce

Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel..., System.String[]

Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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