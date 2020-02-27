Son Dakika › Güncel › Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel... - Son Dakika
Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel...
19 dakika önce
Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:18 Kaynak: AA
Türk heyeti, İdlib'deki durumla ilgili Ankara'da görüştüğü Rus tarafına, bölgede bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.
Son Dakika MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu