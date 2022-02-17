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Türk heyeti, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

Türk heyeti, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

17.02.2022 19:28
Türk heyeti, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yer aldığı heyet, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yer aldığı heyet, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kalın ve Önal'ın bulunduğu Türk heyeti, İsrail Dışişleri Bakanı Genel Direktörü Alon Ushpiz, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Direktörü Eyal Shviki ve bu kurumlardan üst düzey isimlerle görüştü.

Görüşmelerde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeye kısa süreli katılıp, Türk heyetini "Hoş geldiniz" diyerek selamladığı kaydedildi.

Türk heyeti, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İsrail, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk heyeti, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü - Son Dakika


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