Türk heyeti, Libya'da temaslarını sürdürüyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti, başkent Trablus'ta Libya heyeti ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti resmi ziyaret kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Türk heyeti, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi. İki ülke temsilcileri, heyetlerarası toplantı gerçekleştirdi.

(İHA)