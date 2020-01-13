Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'la görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'la görüştü - Son Dakika

Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'la görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'la Moskova'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'la Moskova'da bir araya geldi.

Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'la görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:33 Kaynak: AA
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