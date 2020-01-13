Son Dakika › Güncel › Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'la görüştü - Son Dakika
Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'la görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'la Moskova'da bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:33 Kaynak: AA
Son Dakika Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı