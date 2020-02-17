Türk heyeti, Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk heyeti, Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü - Son Dakika

Türk heyeti, Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rus heyetiyle İdlib konusunu görüştü.

Türk heyeti, Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rus heyetiyle İdlib konusunu görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Önal başkanlığındaki Türk karma heyeti, bugün Moskova'da Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerde İdlib'deki son durum ele alındı.

Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

Görüşmede, İdlib'de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi.

Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edileceği aktarıldı.

Moskova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum
Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor Esad rejimi yine mezarları yağmalıyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:58:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk heyeti, Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]