Son Dakika Haberleri: Türk heyeti Ozan Karakuş öncülüğünde Brüksel yolunda
Son Dakika Spor Türk heyeti Ozan Karakuş öncülüğünde Brüksel yolunda

Türk heyeti Ozan Karakuş öncülüğünde Brüksel yolunda

6 saat önce

Spor Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Karakuş, Brüksel'de AB Eğitim, Kültür ve Spor Komiseri Tibor Navracsics ile bir araya geleceklerini ve önemli konuları masaya yatıracaklarını söyledi.

Türk heyeti Ozan Karakuş öncülüğünde Brüksel yolunda, System.String[]

Spor Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Karakuş, Brüksel'de AB Eğitim, Kültür ve Spor Komiseri Tibor Navracsics ile bir araya geleceklerini ve önemli konuları masaya yatıracaklarını söyledi.


Spor Endüstrisi, Avrupa Parlementosu Spor Elçiliği'ne seçildiği günden beri Türkiye'de 'Aktif Ol' sloganı ile 1 hafta içinde 1 milyon kişiyi 81 ilde onlarca proje yaptırdı. Avrupa Spor Haftası'na katılan 42 ülke içinde Türkiye, 39 ülkeyi geride bırakıp 3. sıraya yerleşti.


Türkiye'yi temsilen asıl hedeflerinin 2020 olduğunu ve bunun için 22 Kasım'da tekrar Avrupa Parlementosu'na davet edilen Spor Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Karakuş, "2020 için hazırladığımız projeyle 5 milyon kişiye spor yaptırmak ve Avrupa birinci sıraya yerleşmek için çalışmalara devam ediyoruz. Yaptığımız işler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her alanda Avrupa'da İstanbul'u tanıtmaya gayret ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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