Türk Heyeti Rusya'da
1 saat önce
- Heyetin uçaktan inişi MOSKOVA - Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
- Heyetin uçaktan inişi MOSKOVA - Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova
'daki Rusya
Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:00 Kaynak: AA
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