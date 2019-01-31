Son Dakika Haberleri: Türk Heyeti Rusya'da Suriye Görüşmelerine Başladı

Türk Heyeti Rusya'da Suriye Görüşmelerine Başladı

46 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Türk heyetinin Suriye'deki son gelişmelere ilişkin görüşmelere başladığı bildirildi.

Türk Heyeti Rusya'da Suriye Görüşmelerine Başladı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Türk heyetinin Suriye'deki son gelişmelere ilişkin görüşmelere başladığı bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlardaki personelden oluşan Türk heyeti, Rus yetkililerle bir araya gelerek görüşmelere başladı.

Görüşmelerde, öncelikli olarak İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerle sahadaki durumun Soçi Mutabakatı kapsamında ele alınması bekleniyor.

Devlet başkanları düzeyinde yapılması planlanan üçlü zirve öncesindeki çalışmaların da görüşmelerdeki bir diğer gündem maddesini oluşturması öngörülüyor.

Türk heyetinin Rusya'dan pazar günü ayrılacağı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Moskova, Suriye, Rusya Federasyonu, Güncel
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