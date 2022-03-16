Türk heyeti Washington'da ABD Ticaret Odasını ziyaret etti - Son Dakika
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Türk heyeti Washington'da ABD Ticaret Odasını ziyaret etti

16.03.2022 17:38
Türk heyeti Washington'da ABD Ticaret Odasını ziyaret etti

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ikili ekonomik ilişkileri görüşmek üzere ABD Ticaret Odasına bir ziyarette bulundu.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ikili ekonomik ilişkileri görüşmek üzere ABD Ticaret Odasına bir ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'ye gelen heyet, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Washington'daki temaslarının ikinci gününde ABD Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun yanı sıra iş insanlarından İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile Aynes AŞ Genel Müdürü Murat Hocalar katıldı.

Türk heyeti, ABD Ticaret Odası yetkilileriyle Türkiye ile ABD arasındaki ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler yaptı.

Türk heyeti Washington'da ABD Ticaret Odasını ziyaret etti

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Kaynak: AA

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