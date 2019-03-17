Son Dakika Haberleri: Türk Heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü

Türk Heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü

26 dakika önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.

Türk Heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi. Heyet, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılandı.

Türk heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peter ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı, Yeni Zelanda, Dünya
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