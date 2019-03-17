Türk Heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:13 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da
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