Son Dakika Haberleri: Türk Heyeti Yeni Zelanda'da

Türk Heyeti Yeni Zelanda'da

1 saat önce

– Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.

Türk Heyeti Yeni Zelanda'da, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi.

Heyet, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, "Yeni Zelanda'da terör saldırısına hedef olan kardeşlerimize destek olmak, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere #Christchurch'tayız." mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter hesabından, "Hain terör saldırısına maruz kalan kardeşlerimize destek olmak ve Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Christchurch'teyiz. İslamofobiye karşı topyekün mücadele etmeliyiz." mesajını yayınladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

fuat oktay, Yeni Zelanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Katliamın Yaşandığı Yeni Zelanda'da THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Heyeti Yeni Zelanda'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]