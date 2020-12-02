Türk heyetinden Telafer'e çalışma ve yardım ziyareti - Son Dakika

Türk heyetinden Telafer'e çalışma ve yardım ziyareti

02.12.2020 16:20

Irak'ta bulunan Türk heyeti, Musul kentinin Telafer ilçesine çalışma ve yardım ziyareti gerçekleştirdi.

Irak'ta bulunan Türk heyeti, Musul kentinin Telafer ilçesine çalışma ve yardım ziyareti gerçekleştirdi.

Türk heyetinin Telafer ziyaretine TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, TİKA Irak Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Türkiye Maarif Vakfı Irak Ülke Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı ve beraberindeki yetkililer katıldı.

Heyet ilk olarak, Kaymakamlık binasında Telafer Kaymakamı Kasım Muhammet Şerif, Türkmen Milletvekili Lilyal Muhammed Ali, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Telafer Kolu Sorumlusu Abdülgani Efendioğlu ve ilçe yetkilileriyle bir araya gelerek, TİKA'nın Telafer'de katkı sunabileceği alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Korkmaz, yaklaşık bir haftalık Irak ziyaretlerinin son ayağı olarak Telafer'de bulunduklarını, bu kapsamda Bağdat, Necef, Kerbela, Kerkük ve Musul'da çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

"TİKA olarak Telafer'de, ata toprağında, soydaşlarımızla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyen Korkmaz, Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bütün soydaşlarının ve bütün Irak halkının yanında olduğunu vurguladı.

Korkmaz, "Kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak dostluk duygularımızı ifade etmek, sizlere nasıl faydalı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz, bunları bizzat sizlerle istişare etmek için buraya geldik." diye konuştu.

TİKA'nın 2012 yılından itibaren Irak'ta 600'ün üzerinde proje tamamladığını hatırlatan Korkmaz, "TİKA daha önce bu bölgeye yaklaşık 40 tane proje yaptı. İnşallah bunların sayılarını da niteliklerini de artırmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyet, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Telafer Hastanesi, tarihi Telafer Kalesi, Irak Türkmen Cephesi Telafer Kolu ve İyaziye Nahiye Müdürlüğünde temas ve incelemelerde bulundu.

Türk Kızılaydan Telafer'e 530 koli gıda yardımı

Türk heyetin Telafer'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Türk Kızılay da 530 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen yardıma, ilçede bulunan Türk heyeti de eşlik etti.

Bu kapsamda, Telafer merkezde 100 ve İyaziye nahiyesinde 430 koli gıda yardımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılayın yardımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Musul Başkonsolosu Küçüksakallı, İyaziye'nin terör örgütü DEAŞ'tan en çok zarar gören nahiyelerden birisi olduğunu ve kampların kapatılması nedeniyle yüzlerce ailenin geçtiğimiz günlerde nahiyeye dönüş yaptığını söyledi.

"Türkmenler, Telafer, Iraklı Türkmenler yalnız değillerdir"

Küçüksakallı, zorda kalan Türkmen soydaşların ihtiyaçlarının karşılanması için İyaziye'de olduklarını belirterek, "Türkiye, Kızılayı'yla, Maarif Vakfı'yla, TİKA'sıyla bütün müesseseleriyle Irak'ın ve Irak'ta yaşayan Türkmenlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Küçüksakallı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum; Türkmenler, Telafer, Iraklı Türkmenler yalnız değillerdir. 85 milyonluk güçlü ve büyük Türkiye her zaman Türkmenlerin, Irak halkının ve Irak'ın yanındadır. Bugün bu dostluğumuzu ve kardeşliğimizi göstermek bakımından güzel bir gün oldu."

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Telafer Kolu Sorumlusu Abdülgani Efendioğlu da sığınmacı kamplarında yaşayan göçmenlerin kampların kapatılması nedeniyle evlerine dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Efendioğlu, bu kişilerin evlerinin yıkıldığını ve DEAŞ'ın bu bölgede evlere zarar verdiğini kaydederek, "Allah razı olsun, Türkiye Cumhuriyeti sürekli Türkmenlerin yanındadır. İlk defa değil, daha önce yüzlerce kere bu milletin yanında oldu ve her türlü yardımda bulundu. Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyetinden ve gelen heyetten." ifadelerini kullandı.

Türk heyetinden Telafer'e çalışma ve yardım ziyareti
Türk heyetinden Telafer'e çalışma ve yardım ziyareti
Türk heyetinden Telafer'e çalışma ve yardım ziyareti
Türk heyetinden Telafer'e çalışma ve yardım ziyareti

Telafer, Musul, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk heyetinden Telafer'e çalışma ve yardım ziyareti - Son Dakika


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