Türk heyetinin, Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacak.
04.05.2021 22:17
Türk heyetinin, Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacak.
Türk heyetinin, Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacak.
Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türk heyetinin, Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ele alınacak. - Son Dakika
Son Dakika Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı