Türk heykeltıraştan İslam dünyasını ilgilendiren iddia - Son Dakika

Türk heykeltıraştan İslam dünyasını ilgilendiren iddia

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan heykeltıraş Kerim Kaplan, dünyada Kabe'ye 360 derece kıble açısı olan bir kara parçası olduğunu iddia etti.

Türk heykeltıraştan İslam dünyasını ilgilendiren iddia, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan heykeltıraş Kerim Kaplan, dünyada Kabe'ye 360 derece kıble açısı olan bir kara parçası olduğunu iddia etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan balmumu heykel sanatçısı Kerim Kaplan, dünyada Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kabe'yi 360 derece açı ile görebilen bir kara parçası olduğunu öne sürdü. Kaplan, Büyük Okyanus üzerinde bulunan Fransız Polinezyası'na bağlı Wanna Wanna Adası'na yapılacak bir caminin her açısının kıbleyi göstereceğini belirtti.

"Kabe'nin zıt kutup noktasını hesapladım"

19 Mayıs Üniversitesi Görsel Sanatlar Öğretmenliği Bölümü mezunu 31 yaşındaki sanatçı Kerim Kaplan, 10 yıldır balmumu heykel işi ile ilgilendiğini, korona virüs süresince araştırma konularına ilgi duyduğunu kaydetti. Kaplan, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sanatımı da etkiledi. Bu süre zarfında farklı araştırma konularına ilgi duymaya başladım. Tüm İslam dünyasını ilgilendiren keşif niteliği taşıyan bir konuyu araştırmaya başladım. Dünyamızda her noktanın zıt kutup noktası var. Ben de Kabe'nin zıt kutup noktasını hesapladım. Bu nokta Büyük Okyanus'ta Fransız Polinezyası'na bağlı Wanna Wanna Adası'dır. Bu ada, her yönden 360 derece kıbleye olan kuş uçuşu mesafe aynı olduğu için bu adaya yapılacak bir caminin kıblesi de 360 derece olur. Bu camide namaz kılacak insanlar ne tarafa dönerse dönsün yönü kıbleye dönük olacaktır" dedi.

Yaptığı çeşitli hesaplar ve yöntemlerle kıblenin zıt kutup noktasını teyit ettiğini belirten Kaplan, "Bu hesaplamaların sağlamasını da yaptık. Buraya bir cami yapıldığından tüm Müslümanların, hatta tüm dünyadaki insanların burayı ziyaret edeceklerini düşünüyorum. İslam dünyasına böyle bir cami yapılıp kazandırılmasını temenni ediyorum. Bu projede dünyada bilimsel mantığa dayanarak, mantıksal olarak sadece bu adaya yapılabiliyor. Bu dünyada bir ilk olacak. Konunun tüm İslam dünyasını ilgilendirdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Türk heykeltıraştan İslam dünyasını ilgilendiren iddia
Türk heykeltıraştan İslam dünyasını ilgilendiren iddia

Osmancık, İslam, Çorum, Kabe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk heykeltıraştan İslam dünyasını ilgilendiren iddia - Son Dakika

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