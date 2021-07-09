Türk heykeltraşın 'Camdan Kadınları' ABD'de sergileniyor - Son Dakika

Pandemi döneminde durma noktasına gelen hayat sanat dünyasını da derinden etkiledi. Bu süreçte üretmeye devam eden sanatçılardan biri olan heykeltraş Emel Vardar, uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi temsil etti. Vardar'ın cam kadın heykelleri, Amerika'nın en önemli galerilerinden biri olarak gösterilen Hababat Gallery'de 'Glass 49 International Virtual'de sergilenmeye başladı. Sergide dünyanın başta gelen cam sanatçılarının eserleri de sergileniyor.

Türkiye dışında Amerika, Avrupa ve Asya'da pek çok ülkede uluslararası sanat fuarı, müze ve bianellerde yer alan ünlü heykel sanatçısı Emel Vardar, 'Karantinada Sanat' diyerek bu sıkıntılı günlerinde heykeller yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Sanatçı, sergilerinden bazılarını şöyle sıraladı:

" New York, Amsterdam Whitney Gallery, İtalya Venedik'te Milano Art Gallery, Çin'de Yasak Şehir'de Saray Müzesi'nde sergi açtım. Çok önemli ve çok prestijli olan Çin Saray Müzesinde 2 kez, Çin Şehircilik Müzesi'nde ise 1 kez sergi açtım. Eserlerimi Amerika, İspanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre, Rusya, Monako, Almanya, Çin gibi birçok ülkede sergileme fırsatı buldum" dedi.

"AMACIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK"

Eserlerinde kadın figürlerine yer veren Emel Vardar bunun nedeni ise şu sözlerle açıkladı:

"Kadınlar geçmişten günümüze baktığımız zaman pek çok sanatçıya ilham kaynağı oldu. Ben de kadının ebedi güzelliğin simgesi olduğuna inanıyorum. Kadının fiziksel güzelliğinin yanı sıra içsel dünyasının zenginliğini vurguluyorum ve içsel dünyasının ışığını yansıtmaya çalışıyorum. Bunun dünya döndüğü müddetçe bu ışığın dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini düşünüyorum. Heykellerin hepsinin bir hikayesi var. Ben sadece heykel gibi kadınlar yapmıyorum. Heykeller kimi zaman kadına şiddet, kimi zaman kiloları ile barışık bir kadını anlatıyor. Heykellerimde kilolu kadınlar da var, hayatı sevgiyle kucaklayan içindeki sevgiyi coşkuyla paylaşan kendisiyle barışık kadınlar da var. Tabii ki kadına şiddeti betimleyenler ağırlıkta. Ben de sanatımla yaptığım heykellerde kadını koruma altına alıyor ve adeta dokunulmaz kılmaya çalışıyorum. Kadın heykellerimde, kadının fiziksel güzelliğinin yanı sıra kadının içsel dünyasının zenginliğini vurguluyorum. Bu duyguların gücünün de kadının gücü olduğuna inanıyorum. Amacım tüm dünyada kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesine dikkat çekmek, kadınların önem ve gücünü vurgulamak."

Çalışmalarını halen İstanbul'da Eylül Sanat Galerisi ve atölyelerinde sürdüren sanatçının bu yıl katılacağı uluslararası etkinlikleri ise, 16-22 Temmuz Festival Dı Spoleto 2021 İtalya, 12-15 Ağustos 2021 Market Art & Design Hamptons, Long Island NY-Amerika, 1-6 Aralık 2021 Spectrum Miami. Miami.FL USA olarak açıklandı.

Yapıtlarında kadına has imgeler işleyen ve duygularını bronza, cama ve metale yansıtan Vardar'ın, Venedik'de Spoleto Arte tarafından düzenlenen Pro Biennnale 2021 sergisinde yer alan Sunrise Queen isimli cam heykelinin büyük beğeni topladığı belirtildi. Emel Vardar'a bu yıl 'Accademia İtalıa ın Arte Nel Mondo Associazione' tarafından Michelangelo's David 2021 ödülü verildi.