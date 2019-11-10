Türk hırdavatçılar Rusya'da MITEX fuarına katıldı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, Rusya'nın; 140 milyonun üzerindeki nüfusu, 14 bin doların üzerindeki kişi başı milli geliri ve yıllık 15 milyar dolar civarındaki hırdavat ithalatı ile hedef pazarları arasında yer aldığını belirterek, "Rusya pazarına giriş kapılarından biri olduğunu düşündüğümüz MITEX fuarının da sektörümüze bu anlamda katkı yapacağı görüşündeyiz." ifadesini kullandı.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türk hırdavat sektörü, Rusya'da düzenlenen hırdavat, nalburiye ve el aletleri fuarı MITEX 2019'a katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkan Yardımcısı Tecdelioğlu, Rusya'nın hırdavat sektöründe Türkiye'den 190 milyon dolarlık ithalatı olduğunu belirtti.



Sektörü daha da ileriye taşımak için Rusya pazarının önemli olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, "Rusya; 140 milyonun üzerindeki nüfusu, 14 bin doların üzerindeki kişi başı milli geliri ve yıllık 15 milyar dolar civarındaki hırdavat ithalatı ile hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca, sektör vergilerinin de yüzde 3-15 civarında olması da cazip bir pazar haline getiriyor. Rusya pazarına giriş kapılarından biri olduğunu düşündüğümüz MITEX fuarının da sektörümüze bu anlamda katkı yapacağı görüşündeyiz. 2015 yılında uçak krizi ile bozulan ilişkilerimizin yavaş yavaş düzeldiğini ve temmuz ayında hususi ve hizmet pasaportu sahiplerine vizenin kalkmasıyla yine ilişkilerin eski haline döneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, geçen yıl fuara 500'e yakın firmanın katılım sağladığını ve fuarın 20 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fuara Türkiye'den de sektörü temsilen Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği, Anadolu Yapışkanlı Bantlar ve Ambalaj Sanayi, Retta Profesyonel El Aletleri AŞ, Avon İş Güvenliği Malzemeleri, İzeltaş El Aletleri, Konya Saraylı Madeni Eşya firmalarımız katılım sağladı. Biz tabii ki bu sayının yeterli olmadığı görüşündeyiz. 2020 yılında düzenlenecek fuara ülkemiz adına milli katılım düzenleyerek gerek sektör gerekse ülke ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız."

"Amerika, Rusya, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE'yi hedef ülke olarak belirledik"

Çetin Tecdelioğlu, sektörün dünya ihracatının 200 milyar dolar seviyelerinde bulunduğunu, dünya genelinde en fazla ihracat yapan 3 ülkenin sırasıyla 31 milyar dolar ile Çin, 20 milyar dolar ile Almanya ve 13 milyar dolar ile ABD olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, 2018 yılında gerçekleştirdiği 7,2 milyar dolarlık ihracat ile dünya genelinde 23. sırada yer aldığını ve dünya geneli ihracattan ancak yüzde 1 pay alabildiğini belirten Tecdelioğlu, üretim anlamında Türkiye genelinde 13 binin üzerinde ihracatçı ve imalatçı firma bulunduğunu, bu firmaların 650 bin civarında istihdam yarattığını kaydetti.

Tecdelioğlu, sektörel olarak 2019 sonunda ihracatta yüzde 11'lik artış beklediklerini aktararak, "2019 yılı içerisinde sektörel anlamda Amerika, Rusya, Meksika, Almanya, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına, gerek milli katılımlarla gerekse farklı projelerimiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.