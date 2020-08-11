Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı (2) - Son Dakika

Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı (2)
AKDENİZ'DE SICAK SAATLEROruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin yeni Navtex ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşması sonrası Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
AKDENİZ'DE SICAK SAATLER
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin yeni Navtex ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşması sonrası Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi açığına sabah saatlerinde demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti. Kaş'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan fırkateyninin bekleyişinin ise sürdüğü görüldü. Yine sabah saatlerinde Kaş ilçesi üzerinde devriye uçuşu yapan 'Atak' tipi Türk askeri helikopterlerinin Doğu Akdeniz'de gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat bölgesine döndüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:02
Kaynak: DHA
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