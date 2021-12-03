Türk Hukuk Enstitüsü Antalya Şubesi kadın cinayetlerini kınadı - Son Dakika

Türk Hukuk Enstitüsü Antalya Şubesi kadın cinayetlerini kınadı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Hayriye Alkutay'ın eski eşi tarafından öldürülmesi üzerine Antalya Adliyesi önünde toplanan enstitü üyeleri adına yönetici avukat Arzu Çetin, gazetecilere açıklama yaptı.

Bu cinayetin ne ilk ne de son olacağını belirten Çetin, kadın cinayetlerinin bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Sosyolojik, ekonomik ve pedagojik sebeplerden binlerce kadının canından olduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Bu olaylar azımsanamaz, küçümsenemez ve asla kabul edilemez. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetteki korkunç artış, topluma sirayet eden yanlış algılar, kültürel normlar, patolojik kişilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Yaşanan olaylarda biz hukukçulara büyük görevler düşmektedir. Toplumsal farkındalığın sağlanması, önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi ve adaletin tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya hazırız. Bir kez daha kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. "

Çetin, eski eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın davasının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Ailesi ve iki çocuğuyla Döşemealtı ilçesinde yaşayan Hayriye Alkutay (30), eski eşi M.A. tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay da yaralanmıştı.