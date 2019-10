Türk Hukuk Enstitüsü Gaziantep Şubesi'nden Nagehan Alçı'ya suç duyurusu

Türk Hukuk Enstitüsü Gaziantep Şube Başkanı Avukat Ender Taşdoğan ve dernek yönetimini oluşturan avukatlar, katıldığı televizyon programında 'katil devlet' söyleminde bulunan Nagehan Alçı hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundular.



Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman böylesi mesnetsiz ve art niyetli bir söylemle karşı karşıya getirilemeyeceğinin altını çizen Taşdoğan, bu sözlerin düşünce, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.



Başkan Taşdoğan, "Türk Milleti ve Türk Devleti hiçbir zaman katil bir devlet olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti her önüne gelenin her istediğini söyleyebileceği bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önce bir hukuk devletidir. Gazetecilik kimliğinin arkasına sığınarak Türk Devletine ve Türk Milletine olan kinini ve düşmanlığını kusmak ne devletimizin ne de yüce milletimizin kabul edebileceği bir şey değildir. Beyanlarında kasıt olduğunu bildiğimiz bu kadın Türk devletini ve milletini hafife almıştır" dedi.



"30 ilde aynı anda suç duyurusunda bulunuldu"



Nagehan Alçı hakkında Türk Ceza Kanunun "301, 216 ve 218. Maddelerince suç duyurusunda bulunduklarını da ifade eden Türk Hukuk Enstitüsü Gaziantep Şube Başkanı Avukat Ender Taşdoğan, "Nagehan Alçı için 30 ilde Türk Hukuk Enstitüsü şubelerince aynı anda suç duyurusunda bulunuldu. Davanın da takipçisiyiz. Alçı katıldığı bir televizyon programında ikaz edilmesine rağmen ısrarlı bir şekilde devletin tırnak içinde söylüyorum 'katil' olduğunu altını doldura doldura zehirli dilini saça saça ifade etmiştir. Prof. Dr. Ersan Şen kendisini ikaz etmesine karşın Nagehan Alçı ısrarla söylemine devam etmiştir. Bu ısrar suçu kasıtlı işlediğinin delilidir! Suç işleme iradesinde bir sebat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadının cezalandırılması gerekir. Türk Devletine ve Türk Milletine olan düşmanlığını ifade eden bu şahsın bu sözlerinin faturasını ödemesi gerekir olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP