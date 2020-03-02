Türk Hukuk Enstitüsü (THE), Suriye'nin, terörizm niteliği taşıyan eylemleri engelleyemediğini, böylesi bir durumda Türkiye'nin bu tehditleri ve eylemleri bertaraf etme hakkına sahip olduğunu bildirdi.

THE'den yapılan yazılı açıklamada, İdlib'e yönelik Bahar Kalkanı harekatı öncesi gündeme gelen "Suriye'de ne işimiz var?" sorularının kamuoyunda yaygınlaştığı ve sınır ötesi operasyonların meşruiyetinin sorgulandığı hatırlatıldı.

Sınır ötesi askeri operasyonların uluslararası hukukun "meşru" kabul ettiği bir çizgide düzenlendiği vurgulanan açıklamada, milli güvenliği ve anayasal düzene tehdit oluşturan terörist kalkışmalara müdahale etmenin uluslararası hukuka uygun olduğu kaydedildi.

Suriye'de mart 2011'den itibaren etkin siyasi otorite vasfının kaybedildiğine, ülkenin kontrol edilemediğine dikkat çekilen açıklamada, Suriye'den kaynaklı tehditler ve terörizm taşıyan eylemlerin de engellenemediği belirtildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Böylesi bir durumda Türkiye'nin bu tehditlere ve eylemlere katlanma mecburiyeti yoktur ve uluslararası hukukun bağlayıcı kuralları çerçevesinde kendisi, bu tehditleri ve eylemleri bertaraf etme hakkına sahiptir. Bu durumun bir başka sonucu olarak, uğradığı haksız saldırılarıyı engellemek ve yeniden gerçekleşmesinin önüne geçmek için BM Şartı'nın 51'inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır."

Açıklamada, "Türk Hukuk Enstitüsü olarak, Suriye'ye yönelik askeri operasyonların uluslararası hukuk zeminindeki meşruiyetinden hareketle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığıyla ilgili meselelerde, her kurumu ve kuruluşu bu noktada tavır almaya ve safını belli etmeye davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.