Üye Girişi
Türk Hukuk Enstitüsünün yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Türk Hukuk Enstitüsünün yeni hizmet binası açıldı

09.02.2022 16:37
Türk Hukuk Enstitüsünün yeni hizmet binası açıldı

Türk Hukuk Enstitüsünün Balgat'taki yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Türk Hukuk Enstitüsünün Balgat'taki yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu, 1977'de MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in talimatıyla kurulan enstitüde milli ve manevi hassasiyetlere sahip hukukçuların hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için mücadele verdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 6 ay önce göreve geldiğini anımsatan Aksu, bu süreçte yapılan faaliyetlere değindi ve "Tarihimizden aldığımız mirası sorumluluk duygusuyla daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunacaklarını ve yüzlerce öğrenciye burs sağlamak istediklerini aktaran Aksu, "Güncel hukuki gelişmeler karşısında yazılı, görsel ve sosyal medya organları özelinde çalışmalar yaparak hukuk alanında Türk'ün sözünü biz söyleyeceğiz." diye konuştu.

Aksu, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Açılışa MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da katıldı.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Balgat, Hukuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Hukuk Enstitüsünün yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Hukuk Enstitüsünün yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement