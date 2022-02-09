Türk Hukuk Enstitüsünün yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Türk Hukuk Enstitüsünün Balgat'taki yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu, 1977'de MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in talimatıyla kurulan enstitüde milli ve manevi hassasiyetlere sahip hukukçuların hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için mücadele verdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 6 ay önce göreve geldiğini anımsatan Aksu, bu süreçte yapılan faaliyetlere değindi ve "Tarihimizden aldığımız mirası sorumluluk duygusuyla daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunacaklarını ve yüzlerce öğrenciye burs sağlamak istediklerini aktaran Aksu, "Güncel hukuki gelişmeler karşısında yazılı, görsel ve sosyal medya organları özelinde çalışmalar yaparak hukuk alanında Türk'ün sözünü biz söyleyeceğiz." diye konuştu.

Aksu, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Açılışa MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da katıldı.