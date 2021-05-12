'Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu' düzenlenecek - Son Dakika

ADALET Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği işbirliği ile akademisyenler, hukukçular, avukatlar, yargı mensupları ile hakim ve savcı adaylarının katılımıyla 'Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu' düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk hukuk tarihine yön veren ve hukuk biliminin gelişimine katkı sağlayan hukukçu, bilim insanı, yazar, akademisyen, siyasetçi ve devlet adamlarıyla eserlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenecek sempozyumun, eylül ayında yapılması planlanıyor. Sempozyumdan özellikle Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim alan hakim ve savcı adaylarının faydalanması hedefleniyor. Ayrıca yargı sistemine yön verecek olan genç hukukçuların, bilimsel çalışmalara ışık tutmaları ve kalıcı eserler ortaya koymaları amaçlanıyor.

'BELGELER, METİNLER ORTAYA ÇIKACAK'

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 'Türk Hukuk Tarihi' konulu bir sempozyumun akademi çalışmalarına güç katacağını belirtti. Üç kurumun bilimsel temelli düzenleyeceği toplantının çok önemli olduğunu belirten Özdemir, "Medeniyetimizin geçmişte ortaya koyduğu iyi hukuk uygulamaları ve yetişmiş hukuk insanlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak, hukuk kurallarının ortaya çıktığı toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerin yanı sıra siyasal ve sosyal gelişmeler ile hukuk düzeni arasındaki etkileşimleri incelemek, hukuk kurumlarının tarihi gelişimini yeni nesillere aktarmak büyük önem taşıyor. Yapacağımız bu çalışmada, 'Türk Hukuk Tarihi' ve sistemine yön veren belgeler, metinler ortaya çıkacaktır. Bilimsel temelli bir çalışma yapılmasının hukukçularımıza ve hukuk sistemimize çok faydalı olacağına inanıyorum. Türk Tarih Kurumu çok önemli kurumlarımızdan birisi, aynı şekilde Barolar Birliği de 150 bin civarında avukatın temsil edildiği, Türk yargısının en önemli kurumlarından biri. Üç kurumla birlikte bilimsel temelli bir organizasyon ile güzel bir çalışmaya imza atmış olacağız" dedi.

- Ankara