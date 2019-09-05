Türk hukukçu kadınlar derneği'nden kadın cinayetleri açıklaması

TÜRK Hukukçu Kadınlar Derneği, kadın cinayetleri ve şiddetine yönelik basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan dernek başkanı Avukat Süreyya Turan, "Biz hukukçu kadınlar olarak vahşet derecesine varan kadın katliamlarından dolayı üzgünüz, kaygılıyız ve bir o kadar da öfkeliyiz " dedi.

" KADIN KATLİAMLARINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ, KAYGILIYIZ, ÖFKELİYİZ "

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde düzenlenen açıklamaya dernek başkanı Süreyya Turan ve dernek üyesi avukatlar katıldı. Avukat Süreyya Turan, " Biz hukukçu kadınlar olarak vahşet derecesine varan kadın katliamlardan dolayı üzgünüz, kaygılıyız ve bir o kadar da öfkeliyiz. Kadın, şiddet ve cinayet kelimelerinin yan yana kullanılması ne yazık ki sıradan bir haber haline gelmiştir. Daha Emine Bulut'un kocası tarafından, evladının gözleri önünde hunharca katledilmesinin üzerinden bir gün geçmeden Antep'te yeni doğum yapan Güldane, hastane odasında boşanma aşamasında olduğu eşinin saldırısına uğramış, dün de bir yaratık karısının ve çocuklarının içinde bulunduğu evi ateşe vermiştir. Türkiye'de her gün ortalama 5 kadın erkekler tarafından öldürülüyor. 2018'de 440 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2019 Temmuz ayında en az 31 kadın katledildi. Yani her gün bir kadın öldü. Kadın cinayetleri 2002-2009 arası yüzde bin 400 arttı. " dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI YASAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Avukat Turan sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu tablo apaçık önümüzde dururken, İstanbul Sözleşmesi ve atıf yaptığı 6284 sayılı yasa tartışmaya açılmakta, adeta kadına yönelik şiddetin serbest bırakılması, şiddetin cezasız kalması savunulmaktadır. Şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından söz edenler, cinayet işleyenlerle ortaklık etmektedirler. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın kaldırılmasından söz etmek yerine, kadınların yaşam güvencelerinin sağlanması ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda sözleşme gereğince devletlerin sorumluluğu söz konusu olacaktır. "

İstanbul Sözleşmesine ve 6284 sayılı yasaya dikkat çeken Turan, " Şiddet sadece kadınlara değil, çocuklara da yönelmekte ve çocuklar çoğu kez şiddetin tanığı olarak doğrudan zarar göreni olmaktadırlar. İstanbul Sözleşmesi madde 46/a uyarınca, sözleşmede öngörülen suçların bir çocuğa karşı veya çocuğun huzurunda işlenmesi suçun ağırlaştırıcı sebebi olarak düzenleme yapılmadır " şeklinde konuştu.

Avukat Turan " Hukukçu kadınlar olarak, kadınların tüm kazanılmış haklarına karşı yürütülen örgütlü erkek saldırısına karşı duracağımızı ve mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşırız." dedi.

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