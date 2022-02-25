Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinden "savaşa son verilmesi" çağrısı - Son Dakika

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği; Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu ve Moskova Barosu Başkanlığına mektup göndererek, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin sona erdirilmesi için destek istedi.

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Süreyya Turan tarafından gönderilen mektupta, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle savaşın toplumlar için yarattığı yıkımın, insan göçünün ve ölümün bu kez de Avrupa ülkesi Ukrayna'da görüldüğü belirtildi.

Mektupta, sivil insanların mağdur olduğu, kadın ve çocukların evlerini terk ettiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"İnsanlık adına utanç verici görüntüler her geçen gün artarak devam etmektedir. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği olarak, Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonundan, hukukun askıya alındığı ve en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı bu süreci izlemek yerine barışı sağlamak için gerekli adımları birlikte en kısa zamanda atmayı talep ediyoruz. Zira savaşlar sadece savaşan iki ülkeyi değil, başta bulunduğu coğrafya olmak üzere tüm dünyayı siyasi, iktisadi ve sosyal açılardan etkileyecek ve yaşam hakkı başta olmak üzere her anlamda insan hakları ihlallerine yol açacaktır. En çok da kadın ve çocukların mağdur olduğu savaşın durdurulması için hukukçu duyarlılığı içinde olduğunuza inandığımız sizlerin de uluslararası hukuk kuralları gereğinin yerine getirilmesinde öncü olacağınıza inancımızla savaşa son verilmesi için desteklerinizi rica ediyoruz."

Derneğin aynı taleplerle Moskova Barosu Başkanlığına gönderdiği mektupta da barışın sağlanması için gerekli adımların en kısa zamanda atılması istendi.