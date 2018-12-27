Son Dakika Haberleri: Türk Hukukunda Kadına Şiddet" Konferansı

Türk Hukukunda Kadına Şiddet" Konferansı

57 saniye önce

Kırklareli Üniversitesinde "Türk Hukukunda Kadına Şiddet" konferansı düzenlendi.

Türk Hukukunda Kadına Şiddet
Kırklareli Üniversitesinde "Türk Hukukunda Kadına Şiddet" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesinde düzenlenen "Türk Hukukunda Kadına Şiddet" konferansında yaptığı konuşmasında, kadına yönelik şiddetin son zamanlarda arttığını söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddet olaylarına karşı çalışmalarının olduğunu ifade eden Kapağan, "Şiddet bireyin fiziksel cinsel ve ekonomik yönünden zarar görmesiyle ya da acı çekmesi ile sonuçlanan, fiziksel cinsel psikolojik sözlü her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet özel veya kamusal alanda meydana gelebilir." diye konuştu.

Ekonomik şiddetin üzerinde önemle durulması gerektiğini vurgulayan Kapağan, şiddet olayları hakkında bilgiler verdi.

Konferansta Cumhuriyet Savcısı Diler Ermişler Kuş ile hakim Özlem Curik te çeşitli bilgiler sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:41 Kaynak: AA

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