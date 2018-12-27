Türk Hukukunda Kadına Şiddet" Konferansı

Kırklareli Üniversitesinde "Türk Hukukunda Kadına Şiddet" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesinde "Türk Hukukunda Kadına Şiddet" konferansı düzenlendi.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesinde düzenlenen "Türk Hukukunda Kadına Şiddet" konferansında yaptığı konuşmasında, kadına yönelik şiddetin son zamanlarda arttığını söyledi.



Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddet olaylarına karşı çalışmalarının olduğunu ifade eden Kapağan, "Şiddet bireyin fiziksel cinsel ve ekonomik yönünden zarar görmesiyle ya da acı çekmesi ile sonuçlanan, fiziksel cinsel psikolojik sözlü her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet özel veya kamusal alanda meydana gelebilir." diye konuştu.



Ekonomik şiddetin üzerinde önemle durulması gerektiğini vurgulayan Kapağan, şiddet olayları hakkında bilgiler verdi.



Konferansta Cumhuriyet Savcısı Diler Ermişler Kuş ile hakim Özlem Curik te çeşitli bilgiler sundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Sanatçı Hakan Peker Vasiyetini Açıkladı: Ben Öldükten Sonra Tüm Şarkılarımı Silsinler

Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali, Muhabiri Kahkahaya Boğdu

Türk Yemekleri İranlılar Tarafından Yoğun İlgi Görüyor

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi