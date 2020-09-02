Türk-I·ş Başkanlar Kurulu: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli - Son Dakika

Tu¨rkiye I·s¸c¸i Sendikaları Konfederasyonu (Türk-I·ş) Başkanlar Kurulu, "C¸alıs¸anların sagˆlıklarının korunması ve yas¸ama s¸artlarının iyiles¸tirilmesi o¨ncelikli konudur. Bu c¸erc¸evede, c¸alıs¸anlar arasında ayrım yapılmadan yaklas¸ık 250 bin sagˆlık is¸c¸isine de ek mali haklar verilmelidir." açıklamasında bulundu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Tu¨rk-I·s¸ Bas¸kanlar Kurulu 24. Do¨nem Bes¸inci Toplantısı'nın dün Aydın'dın Didim ilçesinde yapıldığı bildirildi.

Ülke ve c¸alıs¸ma hayatının gu¨ndemindeki konuların değerlendirildiği toplantının sonucunda, bazı hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, Tu¨rk-I·s¸ Bas¸kanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirisine yer verildi.

Bildiride, Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret edilerek is¸c¸ilerin sagˆlıklarını kaybetme tedirginligˆinin yol ac¸tıgˆı baskıya ragˆmen ekonomik nedenlerle is¸lerini yapmaya ve u¨retimi su¨rdu¨rmeye c¸alıs¸tıkları belirtildi. Bildiride, "C¸alıs¸anların sagˆlıklarının korunması ve yas¸ama s¸artlarının iyiles¸tirilmesi o¨ncelikli konudur. Bu c¸erc¸evede, c¸alıs¸anlar arasında ayırım yapılmadan yaklas¸ık 250 bin sagˆlık is¸c¸isine de ek mali haklar verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

" Türkiye'nin hak ve c¸ıkarlarının korunması dogˆrultusunda yapılan giris¸imlerin yanındayız"

I·s¸c¸ilerin u¨cretsiz izne c¸ıkarılması, kısa c¸alıs¸ma kapsamına alınması, is¸ten c¸ıkarmaların ac¸ıkc¸a yasaklanmasına kars¸ın "ahlak ve iyi niyet kurallarına" uymadıkları gerekc¸esiyle is¸ten atılmalarına ilişkin hak ihlalleriyle karşılaşıldığı aktarılan bildiride, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun is¸c¸i sagˆlıgˆı ve c¸alıs¸ma hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik aksi giris¸imlerin takipc¸isi ve denetleyicisi olmaya devam edeceği vurgulandı.

Bildiride, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda istihdam edilen is¸c¸ilerin bas¸ta u¨cret olmak u¨zere o¨zlu¨k hakları ve c¸alıs¸ma s¸artlarının iyiles¸tirilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin olumlu bir adım olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Benzeri s¸ekilde, kamu kurum ve kurulus¸ları yo¨nu¨nden de 1 Kasım 2020 itibarıyla 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ du¨zene gec¸ilmelidir. Bo¨ylece, kanunda o¨ngo¨ru¨len is¸ koluna go¨re sendikalas¸ma ilkesi de muhafaza edilmis¸ olacaktır. TU¨RK-I·S¸ Bas¸kanlar Kurulu su¨reci kararlılıkla izlemeye devam edecektir."

Kamu s¸eker fabrikalarındaki u¨retim sürecinin tam zamanlı, kıdemli ve kalifiye is¸c¸i istihdamı gerektirmesi sebebiyle buralardaki is¸c¸i ac¸ıgˆının gec¸ici is¸c¸ilerin kadroya gec¸irilmesi ve yılın tu¨m aylarında istihdam edilmesiyle kars¸ılanması gerektiği belirtilen bildiride, ayrıca u¨ye sendikalarda örgütlü is¸c¸ilerin su¨rdu¨rdu¨kleri bu¨tu¨n mes¸ru ve haklı mücadelenin yanında olunduğu, bu konuda her türlü katkıyı vermeye devam edileceği vurgulandı.

Bildiride, "Türk-I·ş Başkanlar Kurulu, ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu temel alınarak başta deniz yetki alanlarının paylaşımı olan karasuları ve kıta sahanlıgˆı olmak u¨zere, her alanda hak ve c¸ıkarlarının korunması dogˆrultusunda yapılan giris¸imlerin yanındadır. Sorunların mu¨zakereyle barıs¸ ic¸inde c¸o¨zu¨me kavus¸ması o¨ncelikli olmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.