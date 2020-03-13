Türk içi giyim sektörü dünya markaları arasına girmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Türk içi giyim sektörü dünya markaları arasına girmeyi hedefliyor

6 saat önce

Dünyaca ünlü iç giyim markaları Türkiye pazarında üretim yapmak istiyor.

Türk içi giyim sektörü dünya markaları arasına girmeyi hedefliyor, System.String[]

Dünyaca ünlü iç giyim markaları Türkiye pazarında üretim yapmak istiyor. Türk iç giyim sektörü temsilcileri de dünya markaları arasında adını duyurmayı hedefliyor.


Türkiye uzun yıllardır dünyada iç giyim sektörünün önde gelen ülkelerinden. Özellikle son yıllarda hız kesmeden devam eden yükseliş, Türk firmalarının çok daha fazla kapasite arttırıp istihdam oluşturmasının önünü açıyor.


Geçtiğimiz aylarda Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı tehdit eden öldürücü koronavirüs Çin'e alternatif olan, Türkiye'yi dünya ülkelerinin gözünde çok daha cezbedici bir hale getirdi.


İç giyim markası Doremi'nin sahibi Mustafa Çarşıbaşı dünyaca tanınan iç giyim markalarının üretim rotalarını Türkiye'ye çevirdiklerini söyleyerek, "Bir çok ünlü yabancı firma fuarda bize üretimlerini yapmamızı teklif etti. Özellikle son beş yıldır üretim pazarının lideri bilindiği üzere Çin'di. Çin'e en büyük muadil ülke Türkiye olduğu için ünlü markalar tekrar Türk pazarına girip üretim yaptırmak için sıraya girmiş durumda" dedi.


Çarşıbaşı, Türk marka olarak dünyaya, daha fazla açılıp ünlü markalar arasına girmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Türkiye'den çok güzel dünya markaları çıkabilir. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Devletimizde bize bu konuda son derece teşvik edici yardımlarda bulunuyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:39 Kaynak: İHA
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