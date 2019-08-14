Türk İHA'ları Suriye'nin kuzeyinde göreve başladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28
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