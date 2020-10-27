Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu
27.10.2020 19:47
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyan'ın da aralarında bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği görüntüleri paylaştı. SİHA'lar tarafından gerçekleştirilen operasyonda Harutyunyan da yaralandı.
Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı imha edilen Ermeni birliklerine ait yeni görüntüler paylaştı.
DAĞLIK KARABAĞ'IN SÖZDE SAVUNMA BAKANI YARALANDI
Bakanlık tarafından yayınlanan son görüntülerde, Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Türk İHA'ların Harutyunyan'ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı. Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan'ın saldırıda yaralandığını açıkladı.
GÖREVDEN ALINMIŞTI
Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.
SON DURUM
Karabağ Savaşının başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken, Azerbaycan; 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik yükseklik Ermenistan'dan geri alınmış durumda. Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 10 yaralı Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf: Yine koruyamadık Son Dakika! Hezimetin faturası ona kesildi: Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı
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