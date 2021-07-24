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Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı - Son Dakika

Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı

24.07.2021 10:31
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Güney Kore'ye yapılan ihracatın bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artışla 44,8 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Güney Kore'ye yapılan ihracatın bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artışla 44,8 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, Birliğin, Güney Kore'nin tek ithalat fuarı olan Kore İthal Ürünler Fuarı'na katıldığı belirtildi.

Fuarda kurulan stantda zeytin ve zeytinyağı, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, şekerleme, meyve sebze mamulleri, dondurulmuş gıda ürünleri, konserveler, baharatlar, odun dışı orman ürünleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri ve deri mamullerinin sergilendiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması olduğunu, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun dış ticaretin gelişimi için uygun bir iklim oluşturduğunu ifade etti.

Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye yaptığı ihracatın bu yılın ocak-haziran döneminde yüzde 102 artışla 22,2 milyon dolardan 44,8 milyon dolara yükseldiğini bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Ege Bölgesi'nin ihracatta güçlü olduğu gıda ürünlerinin Güney Kore'de tanınırlığını artırmak ve ihracatını geliştirmek için Ticaret Bakanlığının desteğiyle TURQUALITY Projesi yürütüyoruz. Projeyle Ege Bölgesi'nin ihracatında güçlü olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, baharatlar, odun dışı orman ürünleri, sert çekirdekli meyveler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatımızı geliştirmek istiyoruz. Kore İthal Ürünler Fuarı bu anlamda bize büyük fırsatlar sunuyor."

Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı
Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı

Güney Kore, Türkiye, Türk, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore'ye ihracatı yüzde 102 arttı - Son Dakika Ekonomi


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