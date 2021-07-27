Türk ihraç ürünleri Kore'de tanıtıldı - Son Dakika

Kore İthalatçılar Birliği tarafından organize edilen ve Güney Kore'nin tek ithalat fuarı olan Kore İthal Ürünler Fuarı'nda Türkiye katılımını Ticaret Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Ege İhracatçı Birlikleri organize etti. Pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen organizasyonda Türkiye ilk kez yer aldı.

Kore Cumhuriyeti'nin 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmiyle ihracatta dünya beşincisi, ithalatta ise dünya sekizinci olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması olduğunu, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun dış ticaretin gelişimi için uygun bir iklim oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki dış ticaretin Türkiye aleyhine bir seyir izlediğine işaret eden Eskinazi, "2020 yılında Türkiye, Güney Kore'den 5 milyar 735 milyon dolarlık ithalat yaparken, 1 milyar 103 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kore İthal Ürünler Fuarı'nı bu tablonun daha dengeli olması adına bir fırsat olarak görüyoruz. Güney Kore, Çin, Japonya, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi bir araya gelerek Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına imza attı. Güney Kore pazarında konumumuzu güçlendirdiğimizde RCEP ülkelerine de ihracatımızı artıracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Celep: Türk gıda ürünlerini TURQUALITY Projesiyle Korelilere sevdireceğiz

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Güney Kore'ye yaptığı ihracatın 2021 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 102'lik artışla 22,2 milyon dolardan 44,8 milyon dolara yükseldiğine vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Bölgesi'nin ihracatta güçlü olduğu gıda ürünlerinin Güney Kore'de tanınırlığını artırmak ve ihracatını geliştirmek istediklerini bu amaçla Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle TURQUALITY Projesi yürüttüklerini dile getirdi. Celep, "TURQUALITY Projesiyle Ege Bölgesi'nin ihracatında güçlü olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, baharatlar, odun dışı orman ürünleri, sert çekirdekli meyveler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatımızı geliştirmek istiyoruz. Kore İthal Ürünler Fuarı bu anlamda bize büyük fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri; Kore İthal Ürünler Fuarı'ndaki standında; zeytin ve zeytinyağı, kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, şekerleme, meyve sebze mamulleri, dondurulmuş gıda ürünleri, konserveler, baharatlar, odundışı orman ürünleri, hazırgiyim ve konfeksiyon, deri ve deri mamulleri tanıttı.

Türkiye standının açılışına Türkiye adına Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Elçin katılırken, Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin Türkiye standında Güney Korelilere ve fuar ziyaretçilerine Türkiye'nin ihraç ürünleri hakkında bilgi verdi.

EİB'nin Güney Kore'ye ihracatı ikiye katlandı

Türkiye'nin Güney Kore'ye yaptığı ihracat 2021 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 31'lik artışla 208 milyon dolardan, 273 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri'nin Güney Kore'ye yaptığı ihracat yüzde 102'lik artışla 22,2 milyon dolardan 44,8 milyon dolara çıktı.

Türkiye'den Güney Kore'ye yapılan ihracatta ilk sırayı 57 milyon dolarla kimya sektörü alırken, otomotiv endüstrisi 40 milyon dolarlık, Maden sektörü 27 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. Ege Bölgesi'nden Güney Kore'ye yapılan ihracatta kimya sektörü 21,3 milyon dolarla lider sektör olurken, ikinci sırada 4 milyon dolarla çelik sektörü, üçüncü sırada ise; 3,6 milyon dolarla tütün sektörü yer aldı.