GAZİANTEP - Türk ihracatçıları yılın ikinci yarısındaki ihracattan umutlu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin ham madde ve lojistik anlamında avantajlı olduğunu belirterek, yılın ikinci yarısının bütün hedefleri tutturup geçecekleri bir dönem olacağını söyledi.

Gaziantep'te düzenlenen programla ihracatçılarla buluşan Gülle, Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki ihracatı ve yılın ikinci yarısındaki ihracat hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Gülle, ihracatta Türkiye'nin yılın ilk yarısında hedeflediği rakamın üzerine çıktığını ifade etti.

Yılın ilk yarısında 100 milyar dolar ihracat hedeflediklerini anımsatan Gülle, "Üçüncü çeyrekte de 50 milyar dolarlık dilimleri gerçekleştirdik. Sene sonundaki ihracatımızın, haziran ayından haziran ayına yıllık performansta 200 milyar doları bu ay görmeyi çok ümit ediyorduk ama çok az kaldı. Tahmin ediyorum önümüzdeki temmuz ayında, geçen yılın 7'nci ayından bu yılın 7'inci ayına kadar ki süreçte 200 milyar dolar ihracatı gerçekleştireceğiz." dedi.

"Tarihi bir rakama gidiyoruz"

Gülle, Türk ihracatçılarının başarılı süreci sürdürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin, özellikle 100. yılının yaklaştığı bu dönemde Atatürk'ün kurmuş olduğu enstitü, sanayi ve cesaretle yola çıkardığı ihracat ailesi, Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, özellikle pandemide göstermiş olduğu desteklerle ihracatı büyük bir başarıyla götürüyor. Verilen destekler için teşekkür ediyoruz. Üreticilerimizi cesaretlendirmede büyük destekler görüldü. Bu da rakamlara yansıdı ve tarihi bir rakama gidiyoruz. Dünya konjonktürü de şu an bunu destekliyor. Gerek ham madde olarak gerekse lojistik olarak çok avantajlı bir durumdayız. Bu dönem bizim bütün hedefleri tutturup geçeceğimiz bir dönem olacak."

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatını yaşayacağız"

Türk ihracatındaki salgın etkilerini çalışmalarla gidereceklerini dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Neredeyse birkaç senelik kaybettiğimiz ihracattaki geriye gidişleri de tedavi etmek ilerdeki hedeflerimizi tutturmada bize çok önemli bir imkan sağlayacak. Bu sürecin ikinci yarıda da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Göstergeler de onu gösteriyor. Tahmin ediyorum inşallah dünyada önemli bir pandemi olayı daha gerçekleşmezse 2022'de benzer şekilde performansla Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatını yaşayacağımız bir yıl olacak."