Türk iklimlendirme sektörü Birleşik Krallık'ta iletişim ve ihracatını artırıyor - Son Dakika

Türk iklimlendirme sektörü Birleşik Krallık'ta iletişim ve ihracatını artırıyor

18.03.2021 11:45
Türk iklimlendirme sektörü Birleşik Krallık'ta iletişim ve ihracatını artırıyor, System.String[]

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Birleşik Krallık ile Türkiye'nin yaptığı serbest ticari anlaşması (STA) sonrası Birleşik Krallık'a düzenlediği dijital ticari heyet organizasyonunu toplam 361 görüşme ile tamamladı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Birleşik Krallık ile Türkiye'nin yaptığı serbest ticari anlaşması (STA) sonrası Birleşik Krallık'a düzenlediği dijital ticari heyet organizasyonunu toplam 361 görüşme ile tamamladı.

İSİB'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 40 firmanın katıldığı organizasyona, İngiltere ve İskoçya'dan toplam 66 firma iştirak etti.

Londra, Birmingham, Manchester ve Glasgow'dan ağırlıkta firmaların katıldığı görüşmelerde ticari ilişkiler geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek çok konu firmalar arasında masaya yatırıldı.

Birleşik Krallık Dijital Ticari Heyet Organizasyonu, 8 Mart'ta Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Cumhuriyeti Londra Ticaret Baş Müşaviri Tarık Sönmez, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Denetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Cem Savcı ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı ile açıldı. 9-15 Mart tarihleri arasında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği toplantıların akabinde telafi görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Zoom üzerinden Birleşik Krallık'ta yerleşik iklimlendirme sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık sektöründen 66 firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları toplam 361 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Denetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Cem Savcı, Birleşik Krallık Dijital Ticari Heyet organizasyonunun bugüne kadar İSİB tarafından yapılan en kapsamlı dijital heyet toplantısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk iklimlendirme sanayisinin ilk 2 aylık Birleşik Krallık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 yükselişle 67 milyon dolara ulaştı. Birleşik Krallık ile Türkiye arasından imzalanan STA sonrası her sektörde olduğu gibi Türk İklimlendirme sektöründen de Birleşik krallık pazarına yönelik ciddi bir ilgi artışı söz konusu oldu. Bu yoğun ilgi sebebiyle normal uygulamamızın dışına çıkarak katılımcı limitimizi esnetip, katılımcı firma sayısını 40 gibi yüksek bir sayıya ulaşmasını sağladık. Etkinliğe yoğun bir şekilde hazırlandık, Birleşik Krallık'ta özellikle sosyal medya ve dijital medya imkanlarını kullanarak yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. Tam kapanma döneminde olan İngiltere'nin dezavantajlı konumuna rağmen firmalarımızın görüşmek istediği firmalara ulaşma ve randevu alma konusunda yüzde 66 mertebesinde bir başarı oranına ulaştık."

Savcı, "Bu etkinlik ile Birleşik Krallık gibi standartları ve kurumsallaşmanın yüksek seviyede olduğu bir pazarda, dünya standartlarında üretilmekte olan Türk İklimlendirme sektörü ürünlerini, henüz firmalarımızla çalışmamış muhataplarımıza tanıtmak için güzel bir fırsat yarattık. Sanal heyet organizasyonumuza katılan üye firmalarımız bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ikili görüşmelerin stratejik önemine değinen Savcı, "Firmalarımızın Birleşik Krallık pazarına girmesi için ilk yapı taşlarından biri olarak değerlendirilmesi ve bizleri başarıya götürecek esas çalışmaların aslında bu faaliyetten sonra başlayacağını hatırlatmak istiyorum. Zira mevcut olan ihracatın bir üst seviyeye taşınması ve pazarda kalıcı olarak varlık göstermemiz bizim İSİB olarak en önemli amaçlarımız arasında. Hedef pazarlara ulaşmak konusunda ihracatçılarımıza desteğimiz artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık, Türkiye, Savcı, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk iklimlendirme sektörü Birleşik Krallık'ta iletişim ve ihracatını artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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