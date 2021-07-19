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Türk İklimlendirme Sektörü, Brezilya Pazarında Payını Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika

Türk İklimlendirme Sektörü, Brezilya Pazarında Payını Artırmayı Hedefliyor

19.07.2021 11:30
Türk İklimlendirme Sektörü, Brezilya Pazarında Payını Artırmayı Hedefliyor, System.String[]

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'ya düzenlediği dijital ticari heyet organizasyonunu toplam 111 görüşme ile tamamladı.

Brezilya dijital ticari heyet organizasyonu, 28 Haziran 2021 tarihinde T.C. Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Sao Paulo Ticaret Ateşesi Cansu Dinçer Zeybek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİBYönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Murat Bakanay ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı ile açıldı.

Zoom programı üzerinden Brezilya'da yerleşik İklimlendirme Sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık firmalarından 43 firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları toplam 111 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Brezilya'nın yüzölçümü, nüfusu, iklim yapısı, şehir planlaması, üretilen ürünler ve çeşitliliği ile sektörümüze ait birçok ürününün kullanım olanaklarına sahip olduğunu ve ülkemiz için potansiyeli büyük bir pazar olduğunu ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Murat Bakanay şunları söyledi: "Brezilya'da enerji verimli sistemler ve ürünler, güneş enerjili sistemler, soğutma sistemleri, endüstriyel soğuk odalar ve dondurucular, klima sistemleri ve havalandırmaya yönelik ihracat ürünleri ön plana çıkmaktadır. Ülkeye, 2020 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre %18, bu yılın ilk beş ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre %57 oranında arttı. Lakin Brezilya'nın toplam potansiyeline baktığımızda ihracat anlamında daha çok yol almamız gerektiğini düşünüyoruz. İSİB olarak kurulduğumuz günden bu yana Brezilya pazarı ile yakından ilgileniyoruz ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ülkenin en önemli iklimlendirme fuarı olan ve iki yılda bir düzenlenen Febrava fuarına üç kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Bununla birlikte ülkeye 2020 yılının Haziran ayında sektörel bir ticaret heyet organizasyonu yapmayı planlıyorduk. Pandemi nedeniyle bu mümkün olmayınca Brezilya'ya ilk ticaret heyetimizi dijital ortamda 17 firmamızın katılımı ile gerçekleştirdik. Uzun saat farklarından ve bazı randevu iptallerinden dolayı görüşmeler heyetten sonraki haftada da devam etti. Firmalarımızdan heyet sonunda aldığımız değerlendirme anketlerinde olumlu sonuçlanması beklenen görüşmelerin %32 oranında çıkması bizleri çok sevindirdi. Bununla birlikte Brezilya pazarının kendine özgü bazı zorlukları olduğunu, yerli üreticiyi koruma önlemlerinin yüksek olduğunu biliyorduk. Buna rağmen bu dijital heyet ile iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Brezilya ticaret kültüründe bir araya gelip yüz yüze konuşmak çok önemli. Pandemi tamamen bittikten sonra bu ülkeye fiziki bir ticaret heyeti yapacağız.İSİB olarak bundan sonraki süreçte Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinin İklimlendirme sektör ithalatından aldığımız payın artırılması için faaliyet ve organizasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Haziran, Türkiye, İhracat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk İklimlendirme Sektörü, Brezilya Pazarında Payını Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika


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