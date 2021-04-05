Türk iklimlendirme sektörü martta tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika

Türk iklimlendirme sektörü martta tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı

05.04.2021 14:25
Türk iklimlendirme sektörü martta tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı, System.String[]

Türk iklimlendirme sektörü, geçen ay yaptığı 547 milyon dolarlık ihracatla aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

Türk iklimlendirme sektörü, geçen ay yaptığı 547 milyon dolarlık ihracatla aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) açıklamasına göre, sektörün ihracatı 2020'nin mart ayına göre yüzde 38, 2021 yılbaşından bu yana ise yüzde 22 arttı. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 2,5'tan yüzde 3,2 seviyesine çıktı.

Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk iklimlendirme sektörü, Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 32,4, Soğutma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 4,4, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 9,8, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 23,4, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 32,9, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 20,9 ihracat artışı sağladı. Mart ayı içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Polonya oldu.

"İhracat birim fiyatında 5 dolara ulaşmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, salgın sürecine rağmen sektör firmalarının ihracatlarını istikrarlı bir şekilde artırdığını dile getirdi.

2021 yıl için hedefledikleri 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Şanal, "Türkiye ihracat birim fiyatın ortalama 1,1 dolar olarak gerçekleştiği bu dönemde Türk iklimlendirme sektörünün ihracat birim fiyatı 4,6 dolara yükseldi. Sektör olarak yakında zamanda katma değeri artırarak 5 dolara ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanal, bununla birlikte Türk iklimlendirme sektörünü oluşturan firmaların tüm coğrafyalarda etkin bir şekilde satış ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de İSİB olarak kendilerine destek vermek adına geçen sene başladığımız dijital ticari heyet organizasyonları ile firmalarımızın pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. En son Birleşik Krallık'a yaptığımız dijital ticari heyetinde firmalarımız rekor iş görüşmesi ve iş bağlantıları kurdular. Bu sene içinde de 18 ülkeye dijital ticari heyet düzenleyeceğiz. Bu da ihracatımızın artması yönünde firmalarımızı destekleyecek. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte yapacağımız fiziki aktivitelerle de ihracat hedeflerimizi daha yukarı çekeceğimizi düşünüyoruz."???????

Türkiye, İhracat, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk iklimlendirme sektörü martta tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika


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