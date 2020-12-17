Türk iklimlendirme sektöründen Kolombiya'ya ihracat atağı - Son Dakika

Türk iklimlendirme sektöründen Kolombiya'ya ihracat atağı

17.12.2020 12:49
Türk iklimlendirme sektöründen Kolombiya'ya ihracat atağı, System.String[]

Türk iklimlendirme sektörü, 2020 yılının son sanal ticari heyet organizasyonunu Kolombiya'ya yaptı.

Türk iklimlendirme sektörü, 2020 yılının son sanal ticari heyet organizasyonunu Kolombiya'ya yaptı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) açıklamasına göre, 1-4 Aralık'ta Kolombiya'ya düzenlenen sanal ticari heyet organizasyonuna, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra Türk firmaları ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün gruplarıyla katıldı.

Kolombiya'da yerleşik iklimlendirme sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık sektöründen firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Türk firmaları 149 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Sanal ticaret heyetine Türkiye'den 25, Kolombiya'dan ise 34 farklı firma katılım sağlarken, yapılan görüşmelerde ticari ilişkiler geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek çok konu firmalar arasında masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolombiya Sanal Ticari Heyet Başkanı Murat Bakanay, 2020 yılını Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu ile başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getirdi.

Bakanay, şunları kaydetti:

"Kolombiya, Güney Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi ve coğrafi konumu itibarıyla Güney Amerika- Kuzey Amerika geçişinde bulunduğu için ticari olarak konumu çok stratejik. Bu nedenle İklimlendirme sektörümüzün hedef pazarlarından biri. Geçtiğimiz senelerde bu ülkeye fiziki olarak yaptığımız ticari heyet organizasyonlarında oldukça başarılı sonuçlar almıştık. O nedenle Kolombiya bu sene öncelik verdiğimiz ülkelerden biri oldu.

Kolombiya'ya yaptığımız sanal heyet organizasyonumuz pandemi şartları ve iki ülke arasındaki 8 saatlik farka rağmen oldukça verimli ve sonuç odaklı bir şekilde geçti. Sanal heyet organizasyonumuza katılan üye firmalarımız ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Avrupa ülkesi olmamız ve ürünlerimizdeki kalite algısının yüksek olması bu ülkedeki potansiyelimizin yüksek olmasını sağlıyor. Pandemi ardından ülkeler ve sektörler arası ilişkileri sıklaştırarak bu potansiyeli daha da yukarılara çıkarmayı ve ihracat hedeflerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz."

Kolombiya, İhracat, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk iklimlendirme sektöründen Kolombiya'ya ihracat atağı - Son Dakika


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