Son Dakika Haberleri: Türk ile Suriyeli çocuklar, judo turnuvasında buluştu
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Türk ile Suriyeli çocuklar, judo turnuvasında buluştu

1 saat önce

Kilis'te, 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu çocuğun katıldığı Judo turnuvası başladı.

Türk ile Suriyeli çocuklar, judo turnuvasında buluştu, System.String[]
Kilis'te, 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu çocuğun katıldığı Judo turnuvası başladı.

Kilis 7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına Kilis, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, İzmir, Van, İstanbul, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Bilecik, Antalya, Rize, Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ilinden 400 sporcunun katılım gösterdi. Türk ve Yoğun ilgi gösterilen judo müsabakalarında Türk ve Suriyeli çocuklar, kendi dallarında yarışıyor. İki günün sonucunda dereceye girenlere madalyalarını yarın Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner verecek.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli, Kilis Belediyesi UNICEF işbirliğinde dünyada eşi benzeri görülmeyen bir organizasyon düzenlediklerini ifade ederek, "Organizasyona 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu organizasyonun bir özelliği var, Kilis'te judo branşıyla spor yapmaya çalışan Suriyeli çocukların bu organizasyonda kendini göstermesi, toplumla kaynaşması, diğer şartlarda diğer çocuklar ile birlikte anlaşmaları böyle bir organizasyon düzenlendi. Bu organizasyona Olimpiyat ve dünya şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'de yarın katılacak" dedi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Kilis, Spor
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