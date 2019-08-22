Son Dakika Haberleri: Türk inşaat sektörü dünya ikincisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Türk inşaat sektörü dünya ikincisi

1 saat önce

Türkiye, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" sıralamasında 44 firmayla ikinci oldu.

Türk inşaat sektörü dünya ikincisi, System.String[]

Türkiye, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" sıralamasında 44 firmayla ikinci oldu.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:15:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk inşaat sektörü dünya ikincisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]