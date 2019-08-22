Türk inşaat sektörü dünya ikincisi
1 saat önce
Türkiye, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" sıralamasında 44 firmayla ikinci oldu.
Türkiye, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" sıralamasında 44 firmayla ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:00
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