Türk insani yardım kurumları, Madagaskar'da 5 bin aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Türk insani yardım kurumları, Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da 5 bin aileye gıda malzemesi dağıttı.

Türkiye'nin Madagaskar Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) organize ettiği faaliyette, Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) bağışlanan 130 ton pirinç, Tolagnaro ve Amboasary Atsimo şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ayrıca bölgedeki bazı yerlere içme suyu için depolar kuruldu.

Madagaskar Büyükelçiliği, yardımların iki ülke arasındaki dayanışma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, Türk halkına cömertliklerinden dolayı teşekkür etti.