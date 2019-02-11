Son Dakika Haberleri: Türk İnsanının Geleceğine Yatırım Yapmak İstiyoruz"

Türk İnsanının Geleceğine Yatırım Yapmak İstiyoruz"

2 gün önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türk insanının geleceğine yatırım yapmak istiyoruz.

Türk İnsanının Geleceğine Yatırım Yapmak İstiyoruz
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Türk insanının geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. AB ve Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından bu yatırımın önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Christian Berger, eşi Marilena Berger ve beraberindeki heyetle, bazı programlara katılmak üzere Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret eden Berger, daha sonra ilçedeki okulların AB projeleri sergisinin açılışını yaptı. Berger ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Berger, kış mevsimine rağmen Fethiye'nin çok güzel olduğunu söyledi.

Birçok Avrupalı'nın emekli olup Fethiye'de yaşadığını belirten Berger, "Bunun neden olduğunu da anlayabiliyorum." şeklinde konuştu.

İlçeye AB projeleriyle ilgili geldiklerini anlatan Berger, "Bu projelerin hayatta karşılığını görmek gerçekten çok heyecan verici. Buraya baktığımda birçok proje olduğunu görüyorum ve çok mutlu oldum. Türk insanının geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. AB ve Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından bu yatırımın önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Berger, gelecekte daha güzel işlere imza atılacağını kaydetti.

Kaymakam Şahiner ise Berger'in ziyaretinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İlçede bugüne kadar 24 AB projesinin hayata geçirildiğini belirten Şahiner, AB ile ortak projelerinin devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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