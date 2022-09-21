Türk Interpolü, 7 organize suç örgütü liderinin yakalanmasını sağladı

Europol Daire Başkanlığı'nca kurulan özel ekip, nitelikli dolandırıcılık nedeniyle hakkında kırmızı bülten bulunan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7 suç örgütü firarisinin yurt dışında yakalanmasını sağladı. Ekip, yurt dışında yakalanan 84 suçlunun da bu yıl Türkiye'ye iade edilmesini gerçekleştirdi.

EGM Interpol- Europol Daire Başkanlığı, yurt dışına firar eden suç örgütü liderleri ile diğer suçluların yakalanıp, Türkiye'ye iade edilmelerine ilişkin özel ekip oluşturdu. Dolandırıcılık, tehdit, yağma ve mafya tipi suç örgütlenmeleri liderlerinin yakalanması için kurulan ekip, bugüne kadar Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, silahlı saldırı eylemlerinden aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, 'Göl' çetesi lideri Volkan Reçber, yaralama, tehdit, yağma, iş yerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan Binali Camgöz, 'Şirinler' suç örgütünün lideri 'Meks' lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile yağma ve cinayet gibi birçok olayın faili olarak aranan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile yardımcısı Lider Camgöz'ün bulundukları ülkelerde yakalanmalarını sağladı.