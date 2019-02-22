Türk Irkını Yok Etmeyi Hedefliyorlar'

BAZI Avrupa
ülkelerinde Türk çocuklarına yönelik ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığını söyleyen, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem
, Almanya
'da doğup büyüdüğünü, Avrupa'nın toplumsal ve ekonomik bir gerileme ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Avrupa ülkelerinin 'milli nüfuslarını' artırmak için çocuk sahibi olacak vatandaşlarına yüksek maaş bağlama ve uzun süreli yıllık izinler dahil her türlü teşviki verdiğini anlatan Erdem, bu durumun yetersiz kalması halinde ise 'devşirme nüfus' politikasına başvurulduğunu bildirdi.'MÜSLÜMANLARA YÖNELİK NAZİZM'
Türk ve Müslüman çocukların çeşitli bahanelerle ailelerinden koparılarak, 'korkunç bir asimilasyon projesinin' hayata geçirildiğini vurgulayan Arzu Erdem, "Özellikle uygulanan bu asimilasyon projesi, Avrupadaki Türk ırkını yok etmeyi hedefliyor" dedi. Erdem, Türk ve Müslüman göçmenlerden alınan çocukların daha dilini, dinini, kültürünü tanıyamadan köklerinden koparılıp, 'Hıristiyan Avrupalı' olarak yetiştirilmek istendiğini anlattı. "Avrupa'da Türk ve Müslümanlara yönelik Nazizm, el koydukları göçmen çocuklardan borsa oluşturdu" dedi.'ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ'
MHP'li Erdem, bu şekilde, Türk çocuklarının ailelerinden koparılırcasına alınarak, yabancı ailelerin yanına asimile edilmek üzere verildiğini kaydetti. Erdem, "Bizlerin, milli ve manevi değerlerimizin korunması için kültürümüze, geçmişimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Erdem, "Yarınımıza daha sağlam sahip çıkmak istiyorsak, milli ve manevi değerlerimizi hem ülkemizdeki hem yurt dışındaki çocuklarımıza aktarmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.